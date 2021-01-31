У центрі Москви чоловік вчинив самопідпал. Відео 18+

У центрі Москви чоловік вчинив самопідпал. Відео 18+

Укрінформ
На тлі сьогоднішніх акцій протесту невідомий чоловік намагався вчинити самогубство у центрі Москви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на поінформоване джерело.

Джерело уточнило що це сталося недалеко від станції метро "Тверська", першими на допомогу чоловіку прийшли перехожі. Чоловік залишився живий, йому надають допомогу.

"Інтерфакс" наразі не отримав офіційної інформації правоохоронних органів з цього приводу.

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Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

відео: Znak.com

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