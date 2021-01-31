У центрі Москви чоловік вчинив самопідпал. Відео 18+
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на поінформоване джерело.
Джерело уточнило що це сталося недалеко від станції метро "Тверська", першими на допомогу чоловіку прийшли перехожі. Чоловік залишився живий, йому надають допомогу.
#TW: суицид, ожоги— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
Появилось видео самосожжения неизвестного мужчины на Тверской. По предварительным данным, его фамилия Алексеев, его реанимировали и доставили в больницу с сильнейшими ожогами, сообщает телеграм-канал «112» pic.twitter.com/ft886WQiV9
"Інтерфакс" наразі не отримав офіційної інформації правоохоронних органів з цього приводу.
Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.
17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.
відео: Znak.com