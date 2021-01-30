Біля посольства Ізраїлю в Індії стався вибух

Біля посольства Ізраїлю в Індії стався вибух

Укрінформ
Поблизу посольства Ізраїлю в Індії прогримів вибух, однак обійшлося без жертв.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву МЗС Ізраїлю пише Сіньхуа.

Зазначається, що вибух пролунав у середмісті Нью-Делі, де розташована дипломатична установа. “Відповідно до заяви міністерства, інформації про жертв немає, - пише Сіньхуа. 

За даними ізраїльських ЗМІ, вибуховий пристрій був саморобним. 

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Глави МЗС Ізраїлю та Індії вже обговорили телефоном цей інцидент. “Ми дуже серйозно до цього ставимося. Інцидент розслідується й ми не шкодуватимемо зусиль для пошуку винуватців”, - заявив міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

У МЗС Ізраїлю додали, що міністр закордонних справ Габі Ашкеназі наказав вжити всіх необхідних заходів безпеки.

Станом на вечір п’ятниці відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв.

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