Біля посольства Ізраїлю в Індії стався вибух

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву МЗС Ізраїлю пише Сіньхуа.

Зазначається, що вибух пролунав у середмісті Нью-Делі, де розташована дипломатична установа. “Відповідно до заяви міністерства, інформації про жертв немає, - пише Сіньхуа.

За даними ізраїльських ЗМІ, вибуховий пристрій був саморобним.

A low intensity Blast near Israel Embassy in #Delhi at Dr. APJ Abdul Kalam Road. Fire department officials have moved to the spot and intelligence officials have started inspection. pic.twitter.com/2uXYlXwx6g