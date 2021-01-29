У Штатах в результаті витоку рідкого азоту загинули шестеро осіб

Щонайменше шестеро осіб загинули внаслідок аварії з витоком рідкого азоту на одному з підприємств на південному сході США.

За інформацією CNN, інцидент стався в четвер, повідомляє Укрінформ.

«Шестеро працівників загинули, ще певна кількість доставлена до лікарні після витоку рідкого азоту, який стався в четвер на перероблювальній фабриці в Гейнсвіллі, штат Джорджія», - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, 12 осіб були госпіталізовані, у тому числі й той, який невдовзі помер в реанімації. Троє поранених перебувають у важкому стані, ще п'ятеро мають складні пошкодження. Серед постраждалих – четверо пожежників, які отримали опіки дихальних шляхів.

За інформацією правоохоронців, вибуху не було, втім причина витоку продовжує розслідуватися.