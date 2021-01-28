Суд залишив Навального під арештом

Московський обласний суд визнав законним арешт російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб.

Як передає Укрінформ, про це директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов повідомив у Твіттері.

Сьогодні Московський обласний суд розглядав апеляцію за скаргою адвокатів на рішення Хімкинського суду заарештувати Навального на 30 діб.

Навальний фізично не був присутній на засіданні, його доправили до кімнати відеозв'язку в СІЗО «Матросская тишина».

Як повідомляє Meduza, захист Навального вказував у скарзі на цілий ряд невідповідностей чинним законам. Наприклад, що суд першої інстанції ухвалив «продовжити термін затримання» Навального до 30 діб, а Кримінально-процесуальний кодекс РФ передбачає тільки «взяття під варту на термін не більше ніж на 30 діб».

«Все це одне велике порушення закону, демонстративне порушення закону. Ви читали протокол судового засідання? Якщо так, то ви повинні були сміятися на весь Московський обласний суд», - заявив Навальний.

Він допустив, що для нього приготували камеру в «Матросской тишине» ще до того, як його літак летів із аеропорту Внуково до Шереметьєво.

Представник прокуратури в ході засідання не підтримав апеляційну скаргу захисту Навального, назвавши її необґрунтованою.

Прихильники Навального закликали вийти на акцію на його підтримку 31 січня.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня суд в ОВС у Хімках призначив Навальному 30 діб арешту.