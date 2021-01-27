Папа Римський застеріг світ від повторення трагедії Голокосту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Завершуючи щотижневу загальну аудієнцію, яка відбулася у його приватній бібліотеці через пандемію коронавірусу, Папа Франциск висловив промову з нагоди відзначення 76-ї річниці звільнення табору смерті "Аушвіц-Біркенау", де нацисти вбили понад мільйон людей.
Понтифік закликав не забувати про цю трагедію та її жертв – на знак людяності та як умову мирного майбутнього.
Водночас він зазначив, що пам'ятати – "означає також усвідомлювати, що подібні речі можуть повторитися, починаючи з ідеологічних пропозицій, які стверджують, що врятують народ, а в підсумку знищують цей народ та все людство".
Як повідомлялося, 27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.
Дата 27 січня обрана невипадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті "Аушвіц-Біркенау" неподалік польського Освенціма.
Фото:Vatican Media