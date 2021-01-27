Папа Римський застеріг світ від повторення трагедії Голокосту

Папа Франциск, вшановуючи пам’ять жертв Голокосту, попередив, що викривлені ідеології можуть прокласти шлях до нового масового знищення людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Завершуючи щотижневу загальну аудієнцію, яка відбулася у його приватній бібліотеці через пандемію коронавірусу, Папа Франциск висловив промову з нагоди відзначення 76-ї річниці звільнення табору смерті "Аушвіц-Біркенау", де нацисти вбили понад мільйон людей.

Понтифік закликав не забувати про цю трагедію та її жертв – на знак людяності та як умову мирного майбутнього.

Водночас він зазначив, що пам'ятати – "означає також усвідомлювати, що подібні речі можуть повторитися, починаючи з ідеологічних пропозицій, які стверджують, що врятують народ, а в підсумку знищують цей народ та все людство".

Як повідомлялося, 27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

Дата 27 січня обрана невипадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті "Аушвіц-Біркенау" неподалік польського Освенціма.

Фото:Vatican Media