Протести фермерів в Індії переросли у заворушення: 300 постраждалих, 200 заарештованих

У результаті протестів тисяч фермерів в Індії, що переросли у заворушення, постраждало щонайменше 300 поліцейських.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NDTV.

Поліція Делі затримала 200 осіб у зв'язку з насильством під час акції фермерів в День республіки. Тисячі фермерів приїхали у Делі на тракторах, мотоциклах, конях для участі в узгодженій демонстрації. Учасники акції незадоволені прийнятими урядом законами, що зачіпають сільськогосподарську галузь.

Фермери пробили барикади поліції та звернули з маршруту, який був попередньо узгоджений із правоохоронцями, та рушили в бік центру Делі пішки та на тракторах. Раніше поліція дозволила цей марш, але проклала його маршрут околицями столиці, аби демонстранти не заважали щорічному військовому параду з нагоди Дня республіки.

Пізніше фермери увійшли до Червоного форту – одного із історичних районів Делі.

Понад 300 поліцейських отримали поранення внаслідок насильства. Під час протестів було розбито 8 автобусів та 17 приватних автомобілів.

Поліція порушила 22 справи про заворушення і вандалізм.

За даними ЗМІ, один протестувальник загинув. Точна кількість поранених серед фермерів не уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, масштабна серія фермерських протестів триває в Індії вже кілька місяців через нові урядові ринкові реформи в аграрному секторі.

Як відомо, учасники протесту не задоволені трьома прийнятими у вересні законами, які передбачають ліквідацію посередництва і підвищення доходів фермерів шляхом надання їм можливості продавати свою продукцію на комерційному ринку в будь-якій точці країни. Протестувальники вважають, що насправді ці закони дають велику владу перекупникам, загрожують незалежності селянських господарств, а також призведуть до скасування гарантованої мінімальної закупівельної ціни на сільгосппродукцію.

На думку багатьох фермерських союзів і селянських об'єднань, нові закони прийняті в інтересах великих агрокомпаній, які тепер поглинуть дрібних виробників. Кілька раундів переговорів з центральною владою поки ні до чого не привели: протестувальників цікавить лише повне скасування законів, в той час як уряд готовий обговорювати лише поправки до них та відтермінування уведення законів у дію.

Фото: ВВС