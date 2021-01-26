Афроамериканка, яка врятувала з рабства 70 людей, замінить Джексона на банкноті в $20

Афроамериканка, яка врятувала з рабства 70 людей, замінить Джексона на банкноті в $20

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Укрінформ
Міністерство фінансів США планує замінити портрет президента Ендрю Джексона на 20-доларовій купюрі зображенням афроамериканки Гаррієт Табмен, яка врятувала з рабства 70 людей.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Реалізацію цього проєкту раніше блокував експрезидент США Дональд Трамп, а ідея замінити портрет президента на світлину афроамериканки з'явилася ще у 2016 році, під час президентства Барака Обами.

Новий президент США Джо Байден, зі слів речниці Білого дому Джен Псакі, планує відновити цей проєкт.

«Важливо, щоб наші банкноти відображали історію та різноманіття нашої країни», — заявила Псакі.

Гаррієт Табмен була одинадцятою дитиною у родині рабів. У дитинстві працювала служницею, а потім — на плантації. Приблизно у 27 років Гаррієт втекла з рабства, а пізніше — врятувала від нього 70 людей.

Під час Громадянської війни у США (1861 — 1865 років) служила розвідницею армії Півночі. Пізніше Табмен стала активісткою руху за надання жінкам виборчих прав.

Фото: Getty Images

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