Афроамериканка, яка врятувала з рабства 70 людей, замінить Джексона на банкноті в $20

Міністерство фінансів США планує замінити портрет президента Ендрю Джексона на 20-доларовій купюрі зображенням афроамериканки Гаррієт Табмен, яка врятувала з рабства 70 людей.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Реалізацію цього проєкту раніше блокував експрезидент США Дональд Трамп, а ідея замінити портрет президента на світлину афроамериканки з'явилася ще у 2016 році, під час президентства Барака Обами.

The Obama-era initiative to put escaped slave and abolitionist Harriet Tubman on a $20 bill has been revitalized under President Joe Biden https://t.co/lqi7culN8p pic.twitter.com/9t41jd496P — Reuters (@Reuters) January 26, 2021

Новий президент США Джо Байден, зі слів речниці Білого дому Джен Псакі, планує відновити цей проєкт.

«Важливо, щоб наші банкноти відображали історію та різноманіття нашої країни», — заявила Псакі.

Гаррієт Табмен була одинадцятою дитиною у родині рабів. У дитинстві працювала служницею, а потім — на плантації. Приблизно у 27 років Гаррієт втекла з рабства, а пізніше — врятувала від нього 70 людей.

Під час Громадянської війни у США (1861 — 1865 років) служила розвідницею армії Півночі. Пізніше Табмен стала активісткою руху за надання жінкам виборчих прав.

Фото: Getty Images