Антиковідні ноу-хау по-турецьки

Науковці мають унікальні розробки у боротьбі з COVID-19

Учора Туреччина отримала з Китаю 6,5 млн доз вакцини. Це друга партія. Перша прибула в країну 30 грудня. Після її тестування та отримання офіційного дозволу на використання в Туреччині стартувала масова вакцинація. З 13 січня і до опівдня сьогодні вже зроблено понад 1,3 млн первинних щеплень.

Першими щеплено близько мільйона медиків, решта – мешканці будинків престарілих та люди, старші 85 років. Учора почали вакцинувати громадян, яким 80 і більше. До кінця літа планують вакцинування більшості населення Туреччини, причому робити це хочуть і власною вакциною, яка проходить останні етапи перевірки.

ВАКЦИННІ ПЕРЕГОНИ: НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ - ТРОЄ

Розробка вакцини розпочалася в Туреччині ще на перших етапах пандемії, за неї взялися науковці в усіх куточках країни. Аби консолідувати зусилля, створили наукову платформу. Вона розробляє ліки й вакцини за принципом «розвиватися і досягати разом». Платформа об’єднала кілька десятків університетів, профільних приватних компаній, державні установи та окремих науковців.

За цей час було розроблено майже два десятки препаратів вакцини, з них найбільш ефективними виявилися сім: чотири проходять етап тестування на тваринах і три – на людях. Одна з трьох має всі шанси стати першою вакциною масового застосування, й уже наприкінці весни - на початку літа її буде запущено у виробництво.

Туреччина поспішає з вакцинацією, щоб і населення захистити, і до туристичного сезону підготуватися. Його цьогоріч планують розпочати у квітні, а доти вакцинувати всіх працівників туристичного сектору.

Нині Туреччина закуповує вакцину лише в Китаї, й це потенційно обмежує та уповільнює вакцинацію. Поки власної вакцини в потрібній кількості немає, турки готові співпрацювати з іншими державами. Серед них Угорщина з препаратом AstraZeneca-Oxford та Росія зі своїм Sputnik’ом V. Москва вже заявила про початок його виробництва в Туреччині. З турецького боку в проєкті бере участь компанія VisCoran İlaç Sanayii AŞ, вона має більш як 20 років досвіду виробництва фарм- та медпродукції. Технології для виробництва будуть доправлені з РФ. Як повідомив керівник VisCoran Озтюрк Оран, компанія вже надіслала інформацію про російську вакцину до міністерства охорони здоров’я Туреччини для проведення необхідних обстежень та процедур. Розраховують отримати дозволи на виробництво та використання вакцини, після чого запустять серійне виробництво. У Туреччині на офіційному рівні цю угоду поки що не коментують.

Раніше також ішлося про вакцину компанії BioNTech, розроблену в Німеччині науковцями турецького походження. Кілька тижнів тому на офіційному рівні заявили, що йдуть перемовини про налагодження спільного виробництва вакцини Pfizer у Туреччині, але їхній результат досі лишається невідомим.

ДИВО-ПРИЛАДИ: 99% ДОСТОВІРНОСТІ ЗА 10 СЕКУНД

Окремих успіхів досягла Туреччина в розробці ноу-хау з діагностики ковіду. Найпомітніші – прилади для виявлення вірусу в слині та тести для дослідження слини, крові, плазми крові, сечі.

Наприклад, прилад Diagnovir, розроблений у Бількентському університеті, здатний виявити коронавірус за 10 секунд за аналізом слизової оболонки ротової порожнини. І швидко, й комфортно, адже теперішній тест передбачає забір матеріалу з носоглотки. Основа приладу – надчутлива оптична система. Принцип такий: після взяття зразок змішують зі спецрозчином, який наносять на мікросхему для виявлення вірусу. Біосенсорний пристрій всередині апарату освітлює його ультрафіолетовими променями, під дією яких у разі наявності інфікованих клітин, матеріал змінює колір. Розробники заявляють про 99-відсоткову достовірність результатів та готові до налагодження масового випуску вже цієї весни.

До розробок у боротьбі з COVID-19 долучилися й оборонні підприємства. Один з лідерів галузі – компанія Aselsan розробила мікроелектронну систему виявлення вірусів. Розробка містить сучасну оптичну систему, зразок матеріалу аналізується за допомогою штучного інтелекту. В одному зразку система здатна виявити не лише COVID-19, а й інші віруси, наприклад різні штами грипу. Це залежить від того, як її буде запрограмовано.

ЕКСПРЕС-ТЕСТИ

Серед відомих тестових систем, розроблених у Туреччині, тест компанії Türklab на антиген коронавірусу, результат якого можна отримати за 5 хвилин на основі слизу, взятого з носоглотки. Він є альтернативою ПЛР-тесту та вже експортується у більш як пів сотні країн.

Ще один – Сovid Repid Test (CRT) – потребує для виявлення коронавірусу краплини крові або плазми крові. Залежно від вихідного матеріалу результат можна отримати за 10-15 або 45 хвилин, з крові швидше, ніж з плазми. Також матеріалом може слугувати мазок з носоглотки, але тоді швидкість отримання результату знижується до трьох годин. Експорт цього тесту вже здійснюють у більш як 20 країн світу.

Найпростішим, очевидно, буде тест на СOVID-19 за зразком сечі, розроблений стамбульським спеціалістом з фізичної терапії та реабілітації Мехметом Серханом Куртулмушем. Дія його тесту ґрунтується на виявленні в сечі специфічних для вірусу Sars Cov-2 структур. Як у тесті на вагітність – результат стає відомий за 15 секунд. Цей тест ще не виробляється масово, але вже пройшов випробування й довів свою ефективність на рівні 96%.

СПРЕЙ, ЩО ВБИВАЄ ВІРУС ЗА ХВИЛИНУ

Турецькі фармацевти мають напрацювання й у розробці нових та удосконаленні наявних лікарських засобів. Відомо, що найкращий та найефективніший спосіб лікування – на ранніх стадіях захворювання.

До ранньої профілактики слугує створений в університеті Улудаг на заході країни назальний спрей Genoxyn. Первинна формула препарату була розроблена ще кілька років тому, зараз її вдосконалили з використанням нанотехнологій та отримали позитивний результат у знищенні COVID-19 у верхніх дихальних шляхах. Науковці вважають, що локальне знищення коронавірусу дасть змогу або знищити його ще до потрапляння в легені, або зменшити концентрацію в організмі. Препарат діє не лише на COVID-19, а й на інші віруси, бактерії та грибки. При цьому, знищуючи COVID-19, Genoxyn не пошкоджує тканини ротової та носової порожнин, а навпаки, сприяє їхньому відновленню.

У Босфорському університеті тим часом кипить робота над створенням препарату, який одночасно буде профілактичним та лікувальним, протидіятиме раковим клітинам та вірусу. Дія цього препарату базується на втручанні в клітинні процеси, які науковці вважають причиною виникнення ускладнень під час гострих респіраторних захворювань, а також перетворення звичайних клітин на ракові. Препарат діє на окремий вид білка, який бере участь у цих процесах.

Ольга Будник, Анкара

Фото: AA