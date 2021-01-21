В Індії горить будівля найбільшого світового виробника вакцин

В Індії горить будівля найбільшого світового виробника вакцин

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Укрінформ
У місті Пуна сталася пожежа в будівлі Індійського інституту сироватки – найбільшого у світі виробника вакцин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today.

Зазначається, що ця будівля ще зводиться, тому виробництво вакцин не постраждало.

Причини займання невідомі.

До гасіння вогню задіяні 10 пожежних бригад.

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У пожежній службі заявили, що у будівлі було четверо людей. «Наразі ми врятували трьох, хоча сильний дим заважає роботам з гасіння вогню», - зазначили вогнеборці.

Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca.

Covishield - одна з двох вакцин від коронавірусу, які отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.

фото: ANI

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