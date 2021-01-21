В Індії горить будівля найбільшого світового виробника вакцин

У місті Пуна сталася пожежа в будівлі Індійського інституту сироватки – найбільшого у світі виробника вакцин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today.

Зазначається, що ця будівля ще зводиться, тому виробництво вакцин не постраждало.

Причини займання невідомі.

#UPDATE One team of NDRF (National Disaster Response Force) moved for Serum Institute of India in Pune where a fire broke out this afternoon. https://t.co/YNNn3Up4oK — ANI (@ANI) January 21, 2021

До гасіння вогню задіяні 10 пожежних бригад.

У пожежній службі заявили, що у будівлі було четверо людей. «Наразі ми врятували трьох, хоча сильний дим заважає роботам з гасіння вогню», - зазначили вогнеборці.

Maharashtra: Fire fighting operation underway at the under-construction building at Serum Institute of India in Pune, where a fire broke out this afternoon. At least 10 fire tenders present at the spot.



Vaccines and the vaccine manufacturing plant are safe. pic.twitter.com/8CJKcGoWCc — ANI (@ANI) January 21, 2021

Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca.

Covishield - одна з двох вакцин від коронавірусу, які отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.

фото: ANI