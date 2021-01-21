В Індії горить будівля найбільшого світового виробника вакцин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today.
Зазначається, що ця будівля ще зводиться, тому виробництво вакцин не постраждало.
Причини займання невідомі.
#UPDATE One team of NDRF (National Disaster Response Force) moved for Serum Institute of India in Pune where a fire broke out this afternoon. https://t.co/YNNn3Up4oK— ANI (@ANI) January 21, 2021
До гасіння вогню задіяні 10 пожежних бригад.
У пожежній службі заявили, що у будівлі було четверо людей. «Наразі ми врятували трьох, хоча сильний дим заважає роботам з гасіння вогню», - зазначили вогнеборці.
Maharashtra: Fire fighting operation underway at the under-construction building at Serum Institute of India in Pune, where a fire broke out this afternoon. At least 10 fire tenders present at the spot.— ANI (@ANI) January 21, 2021
Vaccines and the vaccine manufacturing plant are safe. pic.twitter.com/8CJKcGoWCc
Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca.
Covishield - одна з двох вакцин від коронавірусу, які отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.
фото: ANI