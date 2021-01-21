Тwitter заблокував акаунт китайського посольства у США

Адміністрація соціальної мережі Тwitter заблокувала обліковий запис посольства КНР у США через твіт із «дегуманізацією» уйгурів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цього місяця акаунт посольства - @ChineseEmbinUS – опублікував пост на захист політики Пекіна в регіоні Сіньцзян. В ньому йшлося, що уйгурські жінки перестали бути «машинами для виробництва дітей».

«Ми вжили заходів щодо твіту за порушення нашої політики супроти дегуманізації. Ми забороняємо дегуманізацію групи людей на підставі їхньої релігії, касти, віку, інвалідності, серйозних захворювань, національного походження, раси чи етнічної приналежності», – заявив представник компанії.

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Тwitter видалив пост, опублікувавши замість нього попередження, що твіт більше не доступний.

Компанія приховує твіти, які визнає порушенням своєї політики, але також вимагає від власників облікових записів власноруч видаляти такі повідомлення. З 9 січня акаунт китайського посольства не публікував нових твітів.

У посольстві не прокоментували таке рішення компанії.

Блокування акаунту сталося на наступний день після того, як адміністрація Трампа в останні години своєї роботи заявила, що Китай здійснює «геноцид і злочини проти людяності» щодо етнічних уйгурів в регіоні Сіньцзян.

Уйгури є корінним народом Східного Туркестану, тепер Синьцзян-Уйгурського автономного району Китайської Народної Республіки. Загальна чисельність перевищує 10 млн осіб, з яких приблизно 9,5 млн осіб мешкає у Синьцзян-Уйгурському автономному районі, а також в інших регіонах Китаю, зокрема у великих містах.

В ООН в 2018 році заявили, що китайська влада заганяє нацменшини, в тому числі уйгурів, в табори.

Китайська влада вважає Синьцзян-Уйгурський автономний район неблагонадійним і проводить в ньому кампанії проти “тероризму, сепаратизму і релігійного екстремізму”.