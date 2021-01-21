У США розбився військовий гелікоптер, є загиблі
Укрінформ
Внаслідок аварії гелікоптера Національної гвардії США в північній частині штату Нью-Йорк загинуло троє солдатів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Твіттері місцева поліція.
«Офіс шерифа округу Монро підтверджує, що військовий літак з імовірно трьома людьми на борту впав на поле біля Мендона о 18:32 за місцевим часом», - йдеться в заяві поліції.
Як повідомляється, гелікоптер здійснював тренувальну місію.
Причини трагедії встановлюються.
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо розпорядився опустити прапори на всіх державних установах штату в зв'язку з трагедією в пам'ять про «тих жителів штату Нью-Йорк, які присвятили свою службу нації і державі».