У США розбився військовий гелікоптер, є загиблі

Внаслідок аварії гелікоптера Національної гвардії США в північній частині штату Нью-Йорк загинуло троє солдатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Твіттері місцева поліція.

«Офіс шерифа округу Монро підтверджує, що військовий літак з імовірно трьома людьми на борту впав на поле біля Мендона о 18:32 за місцевим часом», - йдеться в заяві поліції.

Як повідомляється, гелікоптер здійснював тренувальну місію.

Причини трагедії встановлюються.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо розпорядився опустити прапори на всіх державних установах штату в зв'язку з трагедією в пам'ять про «тих жителів штату Нью-Йорк, які присвятили свою службу нації і державі».