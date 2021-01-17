У Філіппінах впав військовий гелікоптер: семеро загиблих
Укрінформ
Семеро людей загинуло унаслідок аварії військового гелікоптера на півдні Філіппін.
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву філіппінської армії пише Сіньхуа.
“Військовий гелікоптер брав участь в операції із поповнення запасів, коли зазнав катастрофи через несправність двигуна”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що унаслідок катастрофи загинули два пілоти й п’ятеро інших членів екіпажу гелікоптера UH-1.
Нагадаємо: це вже далеко не перший трагічний інцидент за участі гелікоптера Збройних сил Філіппін. У липні минулого року четверо людей загинуло, коли військовий гелікоптер впав в провінції Ізабела на півночі країни. Ще четверо філіппінських військових загинуло унаслідок падіння гелікоптера у вересні.