У Філіппінах впав військовий гелікоптер: семеро загиблих

Семеро людей загинуло унаслідок аварії військового гелікоптера на півдні Філіппін.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву філіппінської армії пише Сіньхуа.

“Військовий гелікоптер брав участь в операції із поповнення запасів, коли зазнав катастрофи через несправність двигуна”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що унаслідок катастрофи загинули два пілоти й п’ятеро інших членів екіпажу гелікоптера UH-1.

Нагадаємо: це вже далеко не перший трагічний інцидент за участі гелікоптера Збройних сил Філіппін. У липні минулого року четверо людей загинуло, коли військовий гелікоптер впав в провінції Ізабела на півночі країни. Ще четверо філіппінських військових загинуло унаслідок падіння гелікоптера у вересні.