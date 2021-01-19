У США заарештували жінку, яка намагалася продати ноутбук Пелосі спецслужбам РФ

У Пенсільванії (США) заарештували жінку, яка під час заворушень в Капітолії вкрала ноутбук спікера Палати представників США Ненсі Пелосі і мала намір продати його в Росію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посиланням на Міністерство юстиції США.

Як повідомляється, Райлі Джун Вільямс інкримінують усвідомлене незаконне вторгнення на територію, куди вхід є заборонений, а також протизаконні дії на території Капітолію.

У судовому позові повідомляється, що Вільямс «збиралася продати вкрадений ноутбук в Росію другові, який потім планував продати його СЗР (Службі зовнішньої розвідки РФ)», але з якоїсь причини угода зірвалася.

За словами слідчих, ноутбук або все ще перебуває у Вільямс, або вона його знищила.

Раніше помічник Ненсі Пелосі заявляв, що вкрадений ноутбук використовувався тільки для презентацій.

Як передавав Укрінформ, 6 січня у США відбувся силовий штурм будівлі Конгресу США, в результаті якого загинули щонайменше п'ять осіб, в тому числі один правоохоронець. Поліція затримала 52 особи.