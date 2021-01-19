На протестах проти локдауну в Тунісі затримали понад 600 осіб

Правоохоронні органи Тунісу затримали 632 особи під час протесів, які спалахнули у відповідь на запровадження локдауну для боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

За словами речника МВС Тунісу Халеда Хаюні, загалом затримано 632 особи – декотрі з них палили шини та баки для сміття, аби блокувати проїзд правоохоронців.

При цьому, додав міністр, двоє поліцейських зазнали поранень.

Тим часом речник міноборони Тунісу Мохамед Зікрі заявив, що для допомоги правоохоронцям у кількох районах країни буде залучено армію.

Зазначається, що протести тривають з 14 січня, коли уряд запровадив локдаун з метою протидії поширенню коронавірусу.

За останніми даними Worldometer, у світі підтверджено 95,973 млн випадків COVID-19, з них 2,048 млн – летальних. Одужали понад 68,549 млн осіб.

Фото: AA