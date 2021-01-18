Видавництва США закликають не публікували мемуари Трампа

Видавництва США закликають не публікували мемуари Трампа

Укрінформ
У США понад 250 письменників, літературних агентів та редакторів закликають своїх колег не публікувати будь-які мемуари президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

У своєму листі «Жодної угоди на публікацію книги для зрадників» вони просять колег не публікувати жодної книги, яку напише будь-який чиновник із адміністрації Трампа, зокрема, сам глава Білого дому, який наразі обмірковує таку можливість.

Серед підписантів є співробітники п’яти видавництв Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Simon & Schuster та Macmillan.

Зазначається, що самі видавництва вже почали відмовляти союзникам Трампа у публікації книг. Так, Simon & Schuster скасувала угоду з сенатором Джошом Ховлі, який голосував проти затвердження результатів виборів на користь Джо Байдена.

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За словами ініціатора листа Баррі Ліги, «нікого, хто підбурював чи іншим чином підтримував спробу державного перевороту 6 січня 2021 року, не слід винагороджувати та поширювати їх філософію через наші видавництва".

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден переміг на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

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