В Афганістані вбили двох суддів Верховного суду

Невідомі бойовики вбили в неділю вранці двох жінок - суддів з Верховного суду Афганістану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Як зазначається, це один з епізодів нещодавньої хвилі вбивств у Кабулі та інших містах Афганістану, поки представники центрального уряду та талібів ведуть мирні переговори у Катарі.

Двоє суддів, імена яких ще не встановлені, були вбиті близько 8:30 ранку, заявили у поліції.

Прессекретар руху "Талібан" заявив, що їх бойовики не причетні до нападу.

Президент Афганістану Ашраф Гані опублікував заяву, в якій засудив напади талібів та інших угруповань бойовиків на цивільних осіб.

Протягом останніх місяців чиновники, журналісти та активісти часто стають жертвами нападів, особливо в столиці країни Кабулі.