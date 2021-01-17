В Афганістані вбили двох суддів Верховного суду
Укрінформ
Невідомі бойовики вбили в неділю вранці двох жінок - суддів з Верховного суду Афганістану.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
Як зазначається, це один з епізодів нещодавньої хвилі вбивств у Кабулі та інших містах Афганістану, поки представники центрального уряду та талібів ведуть мирні переговори у Катарі.
Двоє суддів, імена яких ще не встановлені, були вбиті близько 8:30 ранку, заявили у поліції.
Прессекретар руху "Талібан" заявив, що їх бойовики не причетні до нападу.
Президент Афганістану Ашраф Гані опублікував заяву, в якій засудив напади талібів та інших угруповань бойовиків на цивільних осіб.
Протягом останніх місяців чиновники, журналісти та активісти часто стають жертвами нападів, особливо в столиці країни Кабулі.