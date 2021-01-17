Неподалік Тбілісі стався землетрус

Землетрус магнітудою 3 стався в ніч проти неділі на південному сході Грузії, за 58 км від столиці країни Тбілісі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Грузинський національний центр сейсмічного моніторингу.

За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані о 23:39 за місцевим часом в регіоні Квемо Картлі за 16 км на північний захід від райцентру Цалка, поблизу села Мамішларі. Осередок землетрусу знаходився на глибині 12 км.

Повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.

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Як повідомляв Укрінформ, в індонезійській провінції Західний Сулавесі щонайменше 56 людей загинули в результаті серії землетрусів.