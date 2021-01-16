Помер голова фінансової групи Ротшильдів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Finews.
Він очолював фінансову групу Ротшильдів після смерті свого батька в 1997 році. Сам був батьком чотирьох дітей.
Покійний Бенджамін де Ротшильд був великим любителем адреналіну, захоплювався мотоперегонами та Формулою-1.
Як повідомлялося, група компаній Edmond de Rothschild Group - міжнародна сімейна група, фінансовий сектор якої спеціалізується на управлінні активами і фондами, приватному банківському обслуговуванні, а також на корпоративних фінансах.
Окрім банків до створеної Едмоном Ротшильдом на початку 1950-х років групи входять інші активи - від виноробних господарств у Франції, Іспанії та інших країнах за межами Європи до благодійних фондів.
Фото: Gari Garaialde/Getty Images Europe