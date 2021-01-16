У США стратили вбивцю трьох жінок

В американському штаті Індіана, у суботу, 16 січня, стратили вбивцю 48-річного Дастіна Гіггса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Чоловік помер о 01:23 за місцевим часом після того, як йому ввели смертельну ін’єкцію.

За даними телеканалу, Гіггс був засуджений до страти за викрадення та вбивство у 1996 році трьох жінок - працівниць притулку для диких тварин.

Фото: SAVEDUSTINJHIGGS.COM Гіггс став 13-м і останнім ув’язненим, страченим на федеральному рівні за часів президентства Дональда Трампа.

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Зазначається, що Гіггс хворів на COVID-19, і його адвокати вимагали відтермінувати страту. Проте їхнє прохання не було задоволене.

Як повідомляв Укрінформ, Лізу Монтгомері, єдину ув'язнену у камері смертників у США жінку, стратили за вбивство. Це стало першою стратою жінки у США за майже 70 років.

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