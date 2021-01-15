У Білорусі винесли перший у 2021 році смертний вирок

Білоруський суд виніс перший у новому році смертний вирок - 29-річному Віктору Скрундіку за вбивство двох осіб з особливою жорстокістю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

«Мінський обласний суд на виїзному засіданні у Слуцьку 15 січня озвучив вирок щодо Віктора Скрундіка і ще трьох жителів Слуцького району, яких обвинувачують у вбивстві пенсіонерів і замаху на вбивство 85-річної жінки. Головує - суддя Єліхов», - йдеться у повідомленні.

Скрундіку було призначено «смертну кару - розстріл». Його спільникам - Валентину Бушніну 18 років позбавлення волі з відбуванням у колонії посиленого режиму, Віталію Мятежу - 22 роки колонії посиленого режиму. Третьому фігуранту справи - Сергію Захарченку суд призначив 1 рік виправних робіт з виплатою 10% заробітку.

Такі вироки були винесені вже вдруге. Раніше Верховний суд Білорусі скасував розстрільний вирок вбивці і вироки його спільникам і відправив кримінальну справу на новий розгляд.

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Вирок не набув законної сили і може бути оскаржений у суді вищої інстанції.

Як випливає з матеріалів справи, на початку 2019 року двоє чоловіків увійшли в будинок до пенсіонера в одному з сіл під Мінськом і почали вимагати гроші, старого били і душили, а коли знайшли цінності, підпалили будинок. За тиждень до цього аналогічний злочин - вбивство з особливою жорстокістю було скоєно щодо літньої жінки.

Вищу міру покарання у Білорусі призначають за особливо тяжкі злочини, це покарання застосовується до чоловіків, які досягли 18 років. Жінок, неповнолітніх і людей похилого віку до смертної кари не засуджують.

Білорусь є єдиною в Європі країною, де призначається смертна кара і вироки виконуються.