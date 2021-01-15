Землетрус в Індонезії: 35 загиблих, сотні постраждалих

В результаті землетрусу на індонезійському острові Сулавесі щонайменше 35 людей загинули та сотні постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Національне агентство по боротьбі зі стихійними лихами.

За словами рятувальників, близько шестисот людей постраждали внаслідок стихійного лиха, понад двісті з них мають серйозні травми. Також велика кількість людей опинилася під завалами.

Як зазначається, від землетрусу зруйновано десятки будинків, в тому числі дві лікарні та адміністративна будівля офісу губернатора. Близько двох тисяч людей опинилися без житла.

Землетрус силою 6,2 бала в п'ятницю вранці стався всього через кілька годин після більш раннього і меншої сили землетрусу.

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Епіцентр знаходився в шести кілометрах на північний схід від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.

Індонезія відома низкою руйнівних землетрусів і цунамі. В результаті землетрусу на Сулавесі у 2018 році загинули понад 2000 осіб.