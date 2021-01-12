У Монголії стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 6,5 стався на півночі Монголії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За даними директора Інституту астрономії та геофізики Академії наук країни Содномсамбуу Демберела, землетрус зафіксовано 12 січня о 5:32 за місцевим часом.

Епіцентр знаходився за 30 км на північний захід від міста Ханх монгольської області Хувсгел.

Жителі Улан-Батора, Селенге, Орхон і Дархан-Уул відчули підземні поштовхи інтенсивністю від 4 до 6 балів.

Інформації про жертви та руйнування поки що не надходило.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 січня поблизу західного узбережжя американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 5,1.

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