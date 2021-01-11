Біля Аляски стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу західного узбережжя американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 5,1.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.
Землетрус зафіксовано 11 січня о 09:19 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 125 км від міста Акутан на глибині 36 км.
Інформації про руйнування чи жертв унаслідок землетрусу не надходило.
Також не було оголошення про загрозу цунамі.
Як повідомляв Укрінформ, в Анкарі 10 січня пізно ввечері стався землетрус силою 4,5 бала за шкалою Ріхтера.