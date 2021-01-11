Біля Аляски стався потужний землетрус

Поблизу західного узбережжя американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 5,1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 11 січня о 09:19 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 125 км від міста Акутан на глибині 36 км.

Інформації про руйнування чи жертв унаслідок землетрусу не надходило.

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Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, в Анкарі 10 січня пізно ввечері стався землетрус силою 4,5 бала за шкалою Ріхтера.