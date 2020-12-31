В Індонезії стався землетрус

Поблизу південного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 5,1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 31 грудня о 12:18 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 26 км від міста Момір на глибині 122,8 км.

Інформації про руйнування чи жертв унаслідок землетрусу не надходило.

Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня в центрі Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 6,4. Багато людей постраждали, семеро осіб загинули.

Місто Петриня зазнало дуже серйозних руйнувань. Зараз зі всієї Хорватії збирається матеріальна допомога для постраждалих, в країні швидко організувався волонтерський рух.

Поштовхи відчувалися у столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії. У Словенії зупинили роботу атомної електростанції Кршко через цей землетрус.

28 грудня у центральній частині Хорватії також стався землетрус магнітудою 5,2, який, зокрема, завдав матеріальних збитків тому самому місту Петриня.

Раніше повідомлялося, що в березні цього року землетрус завдав серйозної шкоди історичному центру хорватської столиці – Загреба.