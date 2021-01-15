В Алжирі вибухнув автомобіль: загинули п'ятеро людей
Укрінформ
У східному Алжирі п'ятеро людей загинуло і троє отримало поранення в результаті вибуху саморобної автомобільної бомби ввечері 14 січня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Вибух стався в провінції Тебесса, приблизно за 573 км від столиці. Постраждалі знаходилися в автомобілі.
Хто відповідальний за вибух поки що невідомо.
Як зазначає видання, зараз насильство в Алжирі стало більш рідкісним явищем, але Аль-Каїда в ісламському Магрібі та невеликі банди ісламістів, пов'язаних з Ісламською державою, продовжують діяти у віддалених районах країни.
Як повідомляв Укрінформ, щонайменше сім будинків і кілька автомобілів були пошкоджені в результаті потужного вибуху на півдні нідерландського міста Роттердам.