Через штурм Конгресу США арештували понад 100 осіб

Через штурм будівлі Конгресу США 6 січня було арештовано понад 100 осіб.

Про це заявив директор ФБР Крістофер Врей, передає Укрінформ з посиланням на Politico.

За його словами, правоохоронні органи знають і контролюють "велику кількість проблем, що стосуються онлайн-розмов" перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена наступного тижня.

Врей також додав, що їм доводиться відслідковувати людей, які навмисно можуть вдатися до насильства.

«Ми аналізуємо дані про людей, які, можливо, мають намір повторити той вид насильства, який ми спостерігали минулого тижня», - зазначив глава ФБР.

Міністерство юстиції також повідомило, що ФБР отримало понад 140 тисяч підказок, що ідентифікують заворушників, і відкрило близько 200 предметних справ.

Департамент також запустив інтернет-портал для громадськості, щоб відстежувати осіб, яких звинувачують у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з нападом на Капітолій.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, зокрема один правоохоронець.

Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Інавгурація Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолія. Через карантинні обмеження, а також загрозу заворушень після подій 6 січня церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.

Центр столиці США вже повністю перекритий бетонними загорожами, залізними парканами, а також важкою технікою та поліцейськими автівками.

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