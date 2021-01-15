Помер колишній особистий лікар Трампа

Колишній особистий лікар президента США Дональда Трампа - Гарольд Борнштейн - помер у віці 73 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СNN.

«У доктора Борнштейна залишилися дружина Мелісса (Браун), дочка Алікс і сини - доктор медицини Робін Борнштейн, доктор медицини Джозеф Борнштейн, Джеремі і Джексон», - йдеться в некролозі.

Причина смерті лікаря не розголошується.

У зв'язку з пандемією коронавірусу на похороні будуть присутні тільки члени сім'ї та близькі друзі.

Гастроентеролог Гарольд Борнштейн працював з Дональдом Трампом протягом 1980-2017 років. Він запам'ятався своїм висловом перед інавгурацією Трампа в 2016 році, що його пацієнт стане президентом з найміцнішим здоров'ям.

Фото: СNN