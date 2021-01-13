Папа Франциск зробив щеплення від COVID-19

Папа Франциск зробив щеплення від COVID-19

Укрінформ
Папа Римський Франциск сьогодні зробив щеплення від коронавірусної хвороби на території Ватикану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє італійська агенція AGI.

Папа отримав сьогодні вакцину проти коронавірусу у спеціально підготовленому для цього залі імені Папи Павла VI .

Наразі з Ватикану надійшло лише одне повідомлення про початок кампанії вакцинації.

"Кампанія вакцинації проти Covid-19 розпочалася сьогодні вранці в атріумі залу Павла VI", - заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

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Як зазначається, кампанія повністю добровільна. Наразі неповнолітні до 18 років не проходять вакцинацію, оскільки дослідження вакцини за участю цієї вікової групи ще не проводились.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

Станом на 13 січня, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема 1 973 447 летальних, одужало 65 983 925 людей.

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