Папа Франциск зробив щеплення від COVID-19

Папа Римський Франциск сьогодні зробив щеплення від коронавірусної хвороби на території Ватикану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє італійська агенція AGI.

Папа отримав сьогодні вакцину проти коронавірусу у спеціально підготовленому для цього залі імені Папи Павла VI .

Наразі з Ватикану надійшло лише одне повідомлення про початок кампанії вакцинації.

"Кампанія вакцинації проти Covid-19 розпочалася сьогодні вранці в атріумі залу Павла VI", - заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Як зазначається, кампанія повністю добровільна. Наразі неповнолітні до 18 років не проходять вакцинацію, оскільки дослідження вакцини за участю цієї вікової групи ще не проводились.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

Станом на 13 січня, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема 1 973 447 летальних, одужало 65 983 925 людей.