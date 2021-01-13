У Сирії заявили про нові авіаудари Ізраїлю

Ізраїль завдав авіаударів по південному сході Сирії по позиціях і складах зі зброєю підтримуваних Іраном бойовиків, десятки людей загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією сирійського інформагентства SANA, авіаударів було завдано по районах у містах Дейр-ель-Зур, Маядін і Букамаль уздовж кордону з Іраком і поблизу них.

За інформацією спостерігачів, в результаті ударів постраждали кілька складів зброї. 23 особи були вбиті, зокрема семеро сирійців. Ще 28 осіб поранено.

Як зазначає видання, удари були завдані на тлі зростання напруженості в регіоні і побоювань, що Іран може здійснити напади, щоб помститися за вбивство минулого року одного зі своїх вищих командирів, генерала Касема Сулеймані.

Фото: АА