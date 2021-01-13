Президент Індонезії зробив щеплення вакциною Sinovac

Президент Індонезії Джоко Відодо в середу отримав першу дозу вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Вакцинувалися також високопоставлені представники міністерства оборони Індонезії, поліції та служб охорони здоров'я.

Масова вакцинація населення розпочнеться у найближчі місяці і буде безкоштовною. Першими щеплення отримають медичні працівники, держслужбовці та інші особи з групи ризику.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac.

Таким чином Індонезія стала першою країною, після Китаю, яка видала дозвіл на застосування вакцини.

Вакцина компанії Sinovac Biotech перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять у Бразилії, Індонезії та Туреччині.

Науковці з бразильського інституту "Бутантан" 12 січня уточнили дані щодо ефективності вакцини Sinovac, яку має намір закупити й уряд України. Згідно з ними, загальна ефективність препарату становить 50,38%.