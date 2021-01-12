Колегія адвокатів Нью-Йорку хоче виключити Джуліані зі свого складу

Колегія адвокатів штату Нью-Йорк розпочала розслідування, метою якого є виключення Руді Джуліані з її складу через роль цього діяча у протестах у Вашингтоні 6 січня, а також у силовому штурмі будівлі Капітолію США.

Про це йдеться в повідомленні американського інформагентства Bloomberg, передає Укрінформ.

«Колегія адвокатів штату Нью-Йорк оголосила в понеділок про початок розслідування»,- зазначається в цьому зв’язку в повідомленні.

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Й хоча допуск до адвокатської діяльності в штаті належить до компетенції судів, Колегія адвокатів штату разом із Асоціацією адвокатів міста Нью-Йорк, є впливовими групами, які висловлюють спільну думку юридичної спільноти.

Водночас, голова Юридичного комітету в Сенаті штату Нью-Йорк Бред Хойльман заявив у понеділок, що подаватиме скаргу до суду з вимогою офіційного позбавлення Джуліані адвокатського статусу.

Нагадаємо: колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який також вважається особистим адвокатом Дональда Трампа, 6 січня виступив перед натовпом прихильників чинного глави Білого дому в Вашингтоні. Він, зокрема, заявив, що має безліч доказів того, що президентські вибори в США начебто «були вкрадені» у Дональда Трампа. Після цього відбувся силовий штурм Конгресу США.

Фото: @ABCWorldNews