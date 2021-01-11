Масштабний зсув ґрунту в Індонезії: 13 загиблих, майже 30 зниклих безвісти
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що причину природного катаклізму, що трапився на вихідних у провінції Західна Ява, вбачають у потужних зливах.
Зсув, унаслідок якого травм зазнало 18 осіб, зруйнував 18 будинків, розташованих на схилі.
“Рятувально-пошукова операція відновилася у понеділок й до неї було долучено три одиниці важкої техніки. Однак, раптові зливи на тлі нестабільного ґрунту на схилі наражають рятувальників на небезпеку та сповільнюють їх просування”, - стверджує Сіньхуа.
Нагадаємо: раніше в Індонезії пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами невдовзі після вильоту зі столиці Джакарти.
За попередніми даними, на борту лайнера перебувало 59 людей.
Згодом міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді підтвердив, що авіалайнер розбився в Яванському морі, неподалік острова Лакі.
Фото: Timur Matahari / AFP