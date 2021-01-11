Масштабний зсув ґрунту в Індонезії: 13 загиблих, майже 30 зниклих безвісти

Кількість загиблих унаслідок масштабного зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 13, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що причину природного катаклізму, що трапився на вихідних у провінції Західна Ява, вбачають у потужних зливах.

Зсув, унаслідок якого травм зазнало 18 осіб, зруйнував 18 будинків, розташованих на схилі.

“Рятувально-пошукова операція відновилася у понеділок й до неї було долучено три одиниці важкої техніки. Однак, раптові зливи на тлі нестабільного ґрунту на схилі наражають рятувальників на небезпеку та сповільнюють їх просування”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: раніше в Індонезії пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами невдовзі після вильоту зі столиці Джакарти.

За попередніми даними, на борту лайнера перебувало 59 людей.

Згодом міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді підтвердив, що авіалайнер розбився в Яванському морі, неподалік острова Лакі.

Фото: Timur Matahari / AFP