Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла сестра Джорджа Буша-старшого

Рідна сестра 41-го президента Сполучених Штатів Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Як передає Укрінформ із посиланням на The New York Times, жінці було 94 роки.

Її рідний син розповів виданню, що мати померла в будинку для літніх людей в штаті Массачусетс ускладнень після інфікування.

"В останні дні стан Ненсі Елліс Буш значно погіршився. 30 грудня вона була госпіталізована з підвищеною температурою, тест виявив у неї коронавірус", - пише видання.

Рідна сестра Джорджа Буша-старшого була однією з п'яти дітей у сім'ї та єдиною донькою. Вона активно займалася агітацією на підтримку спочатку свого брата, а пізніше племінника.

Буш-старший помер так само на 95-му році життя у 2018 році. Здоров'я експрезидента погіршилося після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року і мав 5 дітей.

Нагадаємо: Буш-старший був 41 президентом США і керував Сполученими Штатами з 1989 по 1993 роки, брав участь у Другій світовій війні. Крім того, з 24 листопада 2017 року Буш-старший став рекордсменом серед американських президентів за тривалістю життя.

Фото: Marcy Nighswander/Associated Press