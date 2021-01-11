Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла сестра Джорджа Буша-старшого
Як передає Укрінформ із посиланням на The New York Times, жінці було 94 роки.
Її рідний син розповів виданню, що мати померла в будинку для літніх людей в штаті Массачусетс ускладнень після інфікування.
"В останні дні стан Ненсі Елліс Буш значно погіршився. 30 грудня вона була госпіталізована з підвищеною температурою, тест виявив у неї коронавірус", - пише видання.
Рідна сестра Джорджа Буша-старшого була однією з п'яти дітей у сім'ї та єдиною донькою. Вона активно займалася агітацією на підтримку спочатку свого брата, а пізніше племінника.
Буш-старший помер так само на 95-му році життя у 2018 році. Здоров'я експрезидента погіршилося після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року і мав 5 дітей.
Нагадаємо: Буш-старший був 41 президентом США і керував Сполученими Штатами з 1989 по 1993 роки, брав участь у Другій світовій війні. Крім того, з 24 листопада 2017 року Буш-старший став рекордсменом серед американських президентів за тривалістю життя.
Фото: Marcy Nighswander/Associated Press