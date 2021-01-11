У Данії теж масово протестували проти COVID-обмежень: є затримані
Акцію протесту організувало громадянський рух Men in Black, передає Укрінформ з посланням The Local Denmark.
Мітинги відбулися в Копенгагені і Ольборзі, що на півночі Данії.
"Ми всі тут, тому що дуже незадоволені тим, що відбувається в нашій країні", - висловився на початку мітингу в Копенгагені організатор демонстрації.
Активісти вийшли на протести, щоб висловити невдоволення діями уряду і зокрема прем'єр-міністра Метта Фредеріксена.
Сотні людей зі смолоскипами і фаєрами скандували гасла: "Свобода Данії. З нас досить", передає TV 2.
За півгодини після початку протестів на вулицях міст Данії з'явилася поліція. Учасники демонстрації почали кидати в правоохоронців пляшки та пускати в їх сторону салюти та факели з вогнем.
У столиці Данії поліція заарештувала 4 активістів, ще 5-х учасників протестів затримали в Ольборзі.
Нагадаємо: країна з 5 січня посилила карантин через стрімке поширення нового штаму коронавірусу. Дозволяються громадські збори за участю не більше 5 осіб. Також вводиться правило 2-метрової дистанції в громадських місцях.
Фото: Philip Davali/Ritzau Scanpix