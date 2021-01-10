Пожежа зупинила роботу метро у Мехіко-сіті

Унаслідок пожежі на електричній підстанції метро Мехіко-сіті, припинили роботу шість гілок підземки.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Пожежа на електропідстанції метро Мехіко-сіті в суботу спричинила закриття шести гілок та зумовила незручності для тисяч пасажирів”, - стверджує Сіньхуа.

За словами мера Мехіко-сіті Клаудії Шейнбаум, унаслідок інциденту загинув один правоохоронець й щонайменше 30 людей отримали поранення.

“Триває оцінка отриманих збитків. Нас підтримує Федеральна комісія з електроенергії. Ми досі не знаємо, коли роботу метро буде відновлено”, - сказала Шейнбаум.

Читайте також: В ірландському порту горіло зерносховище

Вона додала, що вірогідною причиною пожежі стала технічна несправність у трансформаторах.

“Нині лінії 1, 2, 3, 4, 5 та 6 зупинено до подальшого повідомлення, оскільки центри управління цих шести гілок знаходяться в одній будівлі”, - пояснила мер.

Наразі транспортування пасажирів посилено здійснюється наземним транспортом.

“Шейнбаум зауважила, що це вперше, коли було зупинено роботу стількох ліній метро Мехіко-сіті одночасно”, - наголошує Сіньхуа.

Читайте також: Власницю згорілого приватного пансіонату для літніх людей у РФ затримали

Загалом система метро Мехіко-сіті складається із 12 гілок й щодня перевозить близько 6 мільйонів людей. Вона є однією із найбільш завантажених у Північній Америці та поступається за пасажиропотоком лише підземці Нью-Йорку.