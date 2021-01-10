Пожежа зупинила роботу метро у Мехіко-сіті
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Пожежа на електропідстанції метро Мехіко-сіті в суботу спричинила закриття шести гілок та зумовила незручності для тисяч пасажирів”, - стверджує Сіньхуа.
За словами мера Мехіко-сіті Клаудії Шейнбаум, унаслідок інциденту загинув один правоохоронець й щонайменше 30 людей отримали поранення.
“Триває оцінка отриманих збитків. Нас підтримує Федеральна комісія з електроенергії. Ми досі не знаємо, коли роботу метро буде відновлено”, - сказала Шейнбаум.
Вона додала, що вірогідною причиною пожежі стала технічна несправність у трансформаторах.
“Нині лінії 1, 2, 3, 4, 5 та 6 зупинено до подальшого повідомлення, оскільки центри управління цих шести гілок знаходяться в одній будівлі”, - пояснила мер.
Наразі транспортування пасажирів посилено здійснюється наземним транспортом.
“Шейнбаум зауважила, що це вперше, коли було зупинено роботу стількох ліній метро Мехіко-сіті одночасно”, - наголошує Сіньхуа.
Загалом система метро Мехіко-сіті складається із 12 гілок й щодня перевозить близько 6 мільйонів людей. Вона є однією із найбільш завантажених у Північній Америці та поступається за пасажиропотоком лише підземці Нью-Йорку.