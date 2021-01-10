У Новій Зеландії 19-річна дівчина загинула внаслідок нападу акули
Укрінформ
Біля острова Окленд у Новій Зеландії 19-річна дівчина загинула внаслідок нападу акули.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Як зазначається, жертву витягли з води у четвер удень. Вона загинула на місці.
Поліція Нової Зеландії згодом підтвердила, що 19-річна Кейла Марлоу загинула унаслідок нападу акули.
Нагадаємо: останній смертельний напад акули в Новій Зеландії стався 2013 року, також поблизу Окленда.
Понад 60 видів акул мешкають у водах Нової Зеландії, але їхні напади на людей рідкісні.