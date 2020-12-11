На Карибах акула вбила жінку

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За даними ЗМІ, жінка плавала у четвер в океані біля популярного пляжу, коли на неї напала акула. 40-річна жінка не вижила.

Речник місцевої влади зауважив, що це перший смертельний випадок в історії острова. Він додав, що найбільше атак акул на туристів зафіксовані на Багамах, де торік сталися два напади, серед яких один летальний. Також у 2019 році була інформація про напад акули біля узбережжя Куби.

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За даними експертів, всього минулого року сталися 64 атаки акул на людей, проте, зазвичай шанс акати акули на людину залишається «дуже невеликим».

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді біля узбережжя штату Західна Австралія акула напала на чоловіка, він не вижив.