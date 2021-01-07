Байден визначився з кандидатурою генпрокурора

Новообраний президент США Джо Байден висунув суддю Мерріка Гарланда кандидатом на посаду глави Міністерства юстиції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на на порталі перехідної адміністрації США.

Байден також визначився із кандидатурами його заступників - ними стали Ліса Монако, Ваніта Гупта та Крістен Кларк.

У 2016 році 44-й президент США Барак Обама висував Гарланда до Верховного суду США, але республіканська більшість у Сенаті відмовилася голосувати за його кандидатуру.

У США голова Міністерства юстиції є генеральним прокурором, а також координатором деяких спеціальних служб, у тому числі ФБР.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп змінив генерального прокурора Атланти, столиці штату Джорджія, де проходили дуже важливі вибори до Сенату.

Попередній генпрокурор Атланти Баюнг Пак раптово пішов у відставку в понеділок. Поки незрозуміло, чи це було його добровільне рішення, адже у своїй пояснювальній записці він послався на “непередбачувані обставини”, що зумовили відставку. Обов’язки Пака мав би перебрати на себе його перший заступник Курт Ерскіне, однак указом Трампа на посаду було призначено Боббі Крістін, який до того три роки працював прокурором південного округу Джорджії.



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В американському штаті Джорджія 5 січня тривав другий раунд виборів на дві посади в Сенаті, який визначить баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки.

На початку грудня влада штату Джорджія повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Джо Байдена за підсумками вже третього перерахунку виборчих бюлетенів.

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг його суперник Джо Байден.