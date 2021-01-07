Конгрес США відновив засідання після заворушень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
“Законодавці відновили дебати стосовно заперечень до голосування колегії виборників у Арізоні, повернувшись на той етап, на якому вони перебували перед вимушеною перервою”, - зазначає канал.
Він нагадує, що кілька членів Палати представників та Сенату від Республіканської партії мали намір висловити заперечення стосовно голосування щонайменше у двох штатах. Однак поки що невідомо, чи не змінили вони свою думку після заворушень.
Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати поразку.
У середу Конгрес мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа.