Конгрес США відновив засідання після заворушень

Члени Палати представників та Сенату повернулися до обговорення питань, пов'язаних із затвердженням результатів виборів президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

“Законодавці відновили дебати стосовно заперечень до голосування колегії виборників у Арізоні, повернувшись на той етап, на якому вони перебували перед вимушеною перервою”, - зазначає канал.

Він нагадує, що кілька членів Палати представників та Сенату від Республіканської партії мали намір висловити заперечення стосовно голосування щонайменше у двох штатах. Однак поки що невідомо, чи не змінили вони свою думку після заворушень.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати поразку.

У середу Конгрес мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа.