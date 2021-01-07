Конгрес США звільнили від протестувальників, 13 осіб затримали
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
“Парламентський пристав оголосив, що будівля Капітолію США знову в безпеці”, - інформує канал.
Також зазначається, що правоохоронці намагаються відтіснити протестувальників якомога далі від Конгресу з використанням світлошумових гранат і сльозогінного газу.
За словами керівника поліції Вашингтона Роберта Конте, під час облоги будівлі Конгресу було затримано щонайменше 13 осіб. Жоден із затриманих не є жителем столиці США, додав поліцейський чиновник.
Окрім того, правоохоронці вилучили п’ять одиниць зброї.
Тим часом журналістка Лей Енн Колдвелл розмістила у Твіттері відео, де показано, як у будівлі Конгресу діє загін спецпризначення ФБР.
FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0— Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021
Як повідомлялося, прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.