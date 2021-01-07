Поліція США підтвердила смерть жінки під час сутичок на Капітолії

Поліція США підтвердила смерть жінки під час сутичок на Капітолії

Укрінформ
Жінка, яка дістала вогнепальне поранення під час заворушень біля будівлі Конгресу США, померла в лікарні.

Як повідомляє CNN, це офіційно підтвердив речник департаменту поліції Вашингтона Дастін Стернбек, передає Укрінформ.

«Доросла жінка, яка дістала вогнепальне поранення всередині Капітолія, померла в лікарні», - заявив представник поліції.

За словами Стернбека, «додаткові деталі будуть оприлюднені згодом». Департамент поліції Вашингтона проводить розслідування.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

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