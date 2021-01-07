Поліція США підтвердила смерть жінки під час сутичок на Капітолії

Жінка, яка дістала вогнепальне поранення під час заворушень біля будівлі Конгресу США, померла в лікарні.

Як повідомляє CNN, це офіційно підтвердив речник департаменту поліції Вашингтона Дастін Стернбек, передає Укрінформ. «Доросла жінка, яка дістала вогнепальне поранення всередині Капітолія, померла в лікарні», - заявив представник поліції. За словами Стернбека, «додаткові деталі будуть оприлюднені згодом». Департамент поліції Вашингтона проводить розслідування. Читайте також: У сутичках біля Конгресу поранені кілька поліцейських - CNN Як повідомляв Укрінформ, у середу агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.