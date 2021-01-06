У Мінську у дворах силовики затримували людей

Як зазначає видання, затримання відбувалися жорстоко. На одному з опублікованих відеозаписів затримань видно, як невідомий тримає дівчину, а чоловікові загрожує схожим на пістолет предметом і б'є його ногою у живіт.

За даними правозахисників, 5 січня в Мінську затримали 18 осіб.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протестні акції проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.