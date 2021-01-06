У Норвегії торік продали більше електромобілів, ніж бензинових машин

Електричні автомобілі становили 54,3% від усіх проданих у Норвегії 2020 року нових авто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Таким чином, Норвегія стала першою країною, яка за рік продала більше електромобілів, ніж бензинових, гібридних та дизельних.

За даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), частка електромобілів, проданих у країні у 2019 році, становила 42%.

Уряд Норвегії планує до 2025 року взагалі заборонити продаж бензинових і дизельних автомобілів, а також використовує податкові пільги та фінансові важелі для заохочення придбання електричних транспортних засобів.