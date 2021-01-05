Протести студентів у Туреччині переросли у зіткнення з поліцією

У Стамбулі відбулися сутички між поліцією та студентами, які виступають проти призначення нового ректора провідного університету країни.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

Зазначається, що студенти висловлювали свою незгоду із призначенням Муліха Булу ректором провідного вищого навчального закладу країни — Босфорського університету в Стамбулі. Своїм наказом Булу минулої суботи призначив президент Таїп Ердоган.

“Цей крок призвів до протестів студентів й викладачів. На відео у соціальних мережах видно сотні студентів, які тримають плакати із закликами до відставки Булу... Деякі студенти змогли потрапити на територію кампусу та заблокували одну з університетських будівель. Пізніше відео показує сутички між студентами й правоохоронцями біля входу до кампуса”, - пише Reuters.

Призначення Булу стало першим випадком в історії університету з часу військового перевороту у 1980-ому, коли ректором призначили людину з-поза академічних кіл самого університету.

Студентство вважає призначення нового ректора не демократичним. “Ми не приймаємо це призначення, оскільки воно явно порушує академічну свободу та наукову автономію, а також демократичні цінності нашого університету”, - заявили представники студентів.

На їх переконання, призначення Булу стало “ще одним випадком у довгому ланцюжку антидемократичних дій з 2016-го”.

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Нагадаємо: п’ять років тому у Туреччині була зірвана спроба військового перевороту. Після цього у країні було арештовано тисячі академіків, юристів, журналістів, держслужбовців та військових.

Інформації про кількість затриманих чи постраждалих унаслідок студентських протестів у Стамбулі поки немає.

Фото: АА