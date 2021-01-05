Протести студентів у Туреччині переросли у зіткнення з поліцією
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.
Зазначається, що студенти висловлювали свою незгоду із призначенням Муліха Булу ректором провідного вищого навчального закладу країни — Босфорського університету в Стамбулі. Своїм наказом Булу минулої суботи призначив президент Таїп Ердоган.
“Цей крок призвів до протестів студентів й викладачів. На відео у соціальних мережах видно сотні студентів, які тримають плакати із закликами до відставки Булу... Деякі студенти змогли потрапити на територію кампусу та заблокували одну з університетських будівель. Пізніше відео показує сутички між студентами й правоохоронцями біля входу до кампуса”, - пише Reuters.
Призначення Булу стало першим випадком в історії університету з часу військового перевороту у 1980-ому, коли ректором призначили людину з-поза академічних кіл самого університету.
Студентство вважає призначення нового ректора не демократичним. “Ми не приймаємо це призначення, оскільки воно явно порушує академічну свободу та наукову автономію, а також демократичні цінності нашого університету”, - заявили представники студентів.
На їх переконання, призначення Булу стало “ще одним випадком у довгому ланцюжку антидемократичних дій з 2016-го”.
Нагадаємо: п’ять років тому у Туреччині була зірвана спроба військового перевороту. Після цього у країні було арештовано тисячі академіків, юристів, журналістів, держслужбовців та військових.
Інформації про кількість затриманих чи постраждалих унаслідок студентських протестів у Стамбулі поки немає.
Фото: АА