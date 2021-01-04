В Індії обвалився дах крематорію, 25 осіб загинули

Щонайменше 25 людей загинули і кілька дістали поранення внаслідок обвалу даху крематорію неподалік столиці Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today.

Трагедія сталася на майданчику для кремації в окрузі Мураднагар штату Уттар-Прадеш на півночі Індії.

Імовірно, дах обвалився внаслідок сильних опадів.

За інформацією видання, дах крематорію завалився, коли понад 25 людей сховалися біля будівлі від дощу. Більшість із них були родичами чоловіка, кремація якого відбувалася в цей час.

Фото: PTI