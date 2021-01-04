В Індії обвалився дах крематорію, 25 осіб загинули

В Індії обвалився дах крематорію, 25 осіб загинули

Укрінформ
Щонайменше 25 людей загинули і кілька дістали поранення внаслідок обвалу даху крематорію неподалік столиці Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today.

Трагедія сталася на майданчику для кремації в окрузі Мураднагар штату Уттар-Прадеш на півночі Індії.

Імовірно, дах обвалився внаслідок сильних опадів.

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За інформацією видання, дах крематорію завалився, коли понад 25 людей сховалися біля будівлі від дощу. Більшість із них були родичами чоловіка, кремація якого відбувалася в цей час.

Фото: PTI

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