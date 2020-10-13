В австралійському університеті обвалився дах, є загиблі й постраждалі
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Укрінформ
Унаслідок обвалу даху на території Університету ім. Картіна в австралійському місті Перт загинула одна людина.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий телеканал 9News.
Ще двоє людей отримали травми в результаті інциденту на одному з кампусів, де проводилися будівельні роботи у вівторок о близько пів на першу дня за місцевим часом.
Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.
На кадрах видно, що обвалилася частина скляного даху. Правоохоронці виключають злий умисел в інциденті.
Зазначається, що минулого квітня був підписаний контракт на будівництво п’ятиповерхової будівлі. Вартість угоди становила 110 мільйонів доларів.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні щонайменше 22 людини отримали поранення внаслідок зіткнення стрілами двох кранів у місті Остін, штат Техас.
Фото: 9News