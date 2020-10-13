В австралійському університеті обвалився дах, є загиблі й постраждалі

Унаслідок обвалу даху на території Університету ім. Картіна в австралійському місті Перт загинула одна людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий телеканал 9News.

Ще двоє людей отримали травми в результаті інциденту на одному з кампусів, де проводилися будівельні роботи у вівторок о близько пів на першу дня за місцевим часом.

Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.

На кадрах видно, що обвалилася частина скляного даху. Правоохоронці виключають злий умисел в інциденті.

Читайте також: У передмісті Парижа близько 40 осіб напали на відділок поліції

Зазначається, що минулого квітня був підписаний контракт на будівництво п’ятиповерхової будівлі. Вартість угоди становила 110 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні щонайменше 22 людини отримали поранення внаслідок зіткнення стрілами двох кранів у місті Остін, штат Техас.

Фото: 9News