Шотландія провела 2020 рік масштабним шоу дронів
Відео
Укрінформ
У столиці Шотландії Единбурзі провели 2020 рік одним з наймасштабніших шоу дронів.
Відео опублікували у Facebook організатори шоу Edinburgh’s Hogmanay, передає Укрінформ.
Шоу триває з 29 грудня до 31 грудня, в повітря одночасно піднялися 150 дронів.
Перша частина була присвячена року, що минає.
Другу присвятили відчуттю згуртованості та єдності людей у 2020 році.
Третя частина шоу #FareWell присвячена майбутньому та сподіванням на краще у 2021 році.