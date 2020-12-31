Шотландія провела 2020 рік масштабним шоу дронів

У столиці Шотландії Единбурзі провели 2020 рік одним з наймасштабніших шоу дронів.

Відео опублікували у Facebook організатори шоу Edinburgh’s Hogmanay, передає Укрінформ.

Шоу триває з 29 грудня до 31 грудня, в повітря одночасно піднялися 150 дронів.

Перша частина була присвячена року, що минає.

Другу присвятили відчуттю згуртованості та єдності людей у 2020 році.

Третя частина шоу #FareWell присвячена майбутньому та сподіванням на краще у 2021 році.