Папа Франциск вперше пропустить новорічну месу через проблеми зі здоров’ям

Папа Франциск вперше пропустить новорічну месу через проблеми зі здоров’ям

Укрінформ
Папа Римський Франциск не очолюватиме новорічну месу через проблеми зі своїм здоров’ям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

У Ватикані заявили, що причиною стала болюча невралгія сідничного нерва.

Таким чином 84-річний Папа Римський Франциск вперше пропустить святкування Нового року або Різдва, проте це є не першим заходом, який він пропустив.

За даними телеканалу, вперше Папа Римський Франциск зізнався, що в нього неврит сідничного нерва ще у 2013 році під час свого візиту до Бразилії.

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Вже через чотири роки він пояснив, що зміг впоратися з хворобою. Пізніше у Ватикані додали, що йому надавали послуги масажу та двічі на тиждень робили ін’єкції для зменшення болю.

Зазначається, що Папа Римський Франциск проведе молитву «Ангел Господній» у п’ятницю, 1 січня.

Фото: vaticannews.va

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