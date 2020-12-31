Папа Франциск вперше пропустить новорічну месу через проблеми зі здоров’ям
Укрінформ
Папа Римський Франциск не очолюватиме новорічну месу через проблеми зі своїм здоров’ям.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
У Ватикані заявили, що причиною стала болюча невралгія сідничного нерва.
Таким чином 84-річний Папа Римський Франциск вперше пропустить святкування Нового року або Різдва, проте це є не першим заходом, який він пропустив.
За даними телеканалу, вперше Папа Римський Франциск зізнався, що в нього неврит сідничного нерва ще у 2013 році під час свого візиту до Бразилії.
Вже через чотири роки він пояснив, що зміг впоратися з хворобою. Пізніше у Ватикані додали, що йому надавали послуги масажу та двічі на тиждень робили ін’єкції для зменшення болю.
Зазначається, що Папа Римський Франциск проведе молитву «Ангел Господній» у п’ятницю, 1 січня.
Фото: vaticannews.va