У США помер наймасовіший серійний вбивця

В американській в’язниці у віці 80 років помер Семюел Літтл, який зізнався у вбивстві майже сотні жінок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Маніяк помер в одній із каліфорнійських тюрем. Адміністрація в’язниці не виявила нічого підозрілого в смерті Літтла. Той, зокрема, мав проблеми із серцем та хворів на діабет.

Зазначається, що Літтла засудили до довічного терміну за вбивство трьох жінок, але з часом він зізнався, що з 1970 по 2005 рік загалом позбавив життя 93 жінок.

За даними правоохоронних органів, більшість із жертв Літла були повіями чи наркозалежними.

Вбивцю заарештували лише у 2012 році на території штату Кентуккі у справі про наркотики, але згодом вдалося пов’язати його ДНК із трьома нерозкритими вбивствами, скоєними з 1987 по 1989 рік.

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