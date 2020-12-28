Репортер CNN заявив про «смертельні погрози» від прибічників Трампа

На тлі численних нападок Дональда Трампа на ЗМІ почастішали погрози на адресу журналістів з боку прихильників чинного президента США.

Таку думку висловив кореспондент CNN у Білому домі Джим Акоста, передає Укрінформ.

«Я не єдиний репортер, який висвітлював події в Білому домі за цієї адміністрацій та отримував смертельні погрози», - зізнався Акоста в інтерв'ю.

Він зазначив, що чотири роки президентства Трампа були нескінченною кампанією нападок на пресу, а відносини між ЗМІ та Білим домом були суперечливими від самого початку. Це призвело до недовіри та посилення фізичних і словесних погроз на адресу журналістів.

За словами Акости, цьому неабияк сприяли висловлювання Трампа, який називав ЗМІ, що критикують його дії, «фейковими новинами» та «ворогами народу».

У цьому зв’язку журналіст підкреслив, що політичні репортери у Штатах, надто ті, які висвітлюють події в Білому домі, часом змушені наймати охоронців, аби мати змогу виконувати свою роботу.

Як повідомлялося, у січні 2017 року Трамп у грубій формі не дозволив Акості поставити запитання під час пресконференції, що відбулася після оприлюднення CNN історії про таємну зустріч його адвоката Коена з представниками влади РФ. Трамп тоді заявив: «Ваші новини фейкові».

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Далі війна, оголошена Трампом CNN та іншим ліберальним ЗМІ, лише загострювалася. Після однієї з пресконференцій у 2018 році було скасовано акредитацію Акости в Білому домі, але згодом її відновили за рішенням суду. Телеканал назвав цей вчинок команди президента «безпрецедентним» і заявив, що це ставить під загрозу захист журналістів відповідно до Першої поправки Конституції США.

Фото: Hollywood Reporter