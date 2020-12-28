Репортер CNN заявив про «смертельні погрози» від прибічників Трампа

Репортер CNN заявив про «смертельні погрози» від прибічників Трампа

Укрінформ
На тлі численних нападок Дональда Трампа на ЗМІ почастішали погрози на адресу журналістів з боку прихильників чинного президента США.

Таку думку висловив кореспондент CNN у Білому домі Джим Акоста, передає Укрінформ.

«Я не єдиний репортер, який висвітлював події в Білому домі за цієї адміністрацій та отримував смертельні погрози», - зізнався Акоста в інтерв'ю.

Він зазначив, що чотири роки президентства Трампа були нескінченною кампанією нападок на пресу, а відносини між ЗМІ та Білим домом були суперечливими від самого початку. Це призвело до недовіри та посилення фізичних і словесних погроз на адресу журналістів.

За словами Акости, цьому неабияк сприяли висловлювання Трампа, який називав ЗМІ, що критикують його дії, «фейковими новинами» та «ворогами народу».

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У цьому зв’язку журналіст підкреслив, що політичні репортери у Штатах, надто ті, які висвітлюють події в Білому домі, часом змушені наймати охоронців, аби мати змогу виконувати свою роботу.

Як повідомлялося, у січні 2017 року Трамп у грубій формі не дозволив Акості поставити запитання під час пресконференції, що відбулася після оприлюднення CNN історії про таємну зустріч його адвоката Коена з представниками влади РФ. Трамп тоді заявив: «Ваші новини фейкові».

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Далі війна, оголошена Трампом CNN та іншим ліберальним ЗМІ, лише загострювалася. Після однієї з пресконференцій у 2018 році було скасовано акредитацію Акости в Білому домі, але згодом її відновили за рішенням суду. Телеканал назвав цей вчинок команди президента «безпрецедентним» і заявив, що це ставить під загрозу захист журналістів відповідно до Першої поправки Конституції США.

Фото: Hollywood Reporter

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